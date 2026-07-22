Paura a Pescate per un pedone investito in via Roma, intervento dei soccorsi

PESCATE – Intervento dei soccorsi poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 22 luglio, a Pescate per un incidente in via Roma, dove un pedone sarebbe stato investito. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e l’automedica da Lecco. Coinvolta una ragazza di 26 anni che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Le forze dell’ordine dovranno stabilire la dinamica dell’incidente