Paura a Pescate per un pedone investito in via Roma, intervento dei soccorsi

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Ambulanza

PESCATE – Intervento dei soccorsi poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 22 luglio, a Pescate per un incidente in via Roma, dove un pedone sarebbe stato investito. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e l’automedica da Lecco. Coinvolta una ragazza di 26 anni che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Le forze dell’ordine dovranno stabilire la dinamica dell’incidente

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