LECCO – Principio d’incendio per un’auto nel primo pomeriggio di oggi, martedì, poco dopo le 14. L’incidente è avvenuto in via lungo lario Piave a Lecco, nel parcheggio in località Pradello. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, insieme ai Carabinieri che si sono occupati di tutti i rilievi del caso.