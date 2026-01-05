Pedone investito a Ello e scontro auto-moto a Galbiate, due incidenti in mattinata

Due incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella mattinata di oggi

Soccorsi un giovane di 19 anni e una donna di 52 anni

ELLO/GALBIATE – Due incidenti nel giro di una manciata di minuti nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio. Il primo è avvenuto a Ello, pochi minuti prima delle 8, in via De Vecchi, dove una donna di 52 anni è stata investita. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate che ha trasportato la donna all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico).

Pochi minuti prima delle 8.30, invece, l’ambulanza della Croce San Nicolò e l’automedica da Lecco sono intervenute in via Lecco a Galbiate, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Anche in questo caso non si registrano feriti gravi, un giovane di 19 anni è stato trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico).