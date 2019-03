Brutto incidente questa sera, sabato, in corso Martiri a Lecco

Vittima dell’incidente un giovane motociclista

LECCO – Brutto incidente questa sera, sabato, in corso Martiri a Lecco. Un giovane motociclista di 17 anni, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine giunte sul posto, avrebbe perso il controllo della propria moto finendo per schiantarsi contro le auto parcheggiate.

L’incidente è avvenuto alle 22 circa, con il ragazzo rimasto a terra ferito ma cosciente. Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale sanitario giunto a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

Il giovane è stato subito soccorso, quindi trasportato in codice giallo all’ospedale.