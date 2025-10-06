Pericolose acrobazie in moto, il video del biker sulla SS36

Sabato pomeriggio il motociclista ha compiuto una pericolosa impennata sulla superstrada

LECCO – E’ stato segnalato alla nostra redazione il video del biker che, sabato pomeriggio, si è messo ad effettuare fare pericolose evoluzioni lungo la SS36, in mezzo al traffico.

Nel video, si vede il biker che compie un’impennata con una gamba sola, mentre l’altra la tiene sulla sella. Un gesto spettacolare ma gravemente irresponsabile effettuato in barba a tutte le norme del codice della strada, ma ancor più alla propria e all’altrui sicurezza.

Un gesto da censurare senza se, e senza ma, che avrebbe potuto costare caro sia al biker stesso che agli automobilisti che stavano transitando in quel momento lungo la SS36.