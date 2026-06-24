Persona dispersa nella zona dei Piani d’Erna, in corso le ricerche

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì

Impegnato l’elicottero Drago, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino

LECCO – Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, sono in corso le ricerche di una persona dispersa nella zona dei Piani d’Erna, sopra la città di Lecco, ai piedi del Resegone.

Sul posto, in collaborazione con la Prefettura di Lecco, stanno operando i Vigili del Fuoco, con l’elicottero Drago dotato di sistema Imsi Catcher (ricerca segnali telefonici) e la squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF), e i tecnici del Soccorso Alpino.

L’intervento è in corso, aggiornamenti appena possibile.