Persone moleste in piazza Garibaldi, emessi 4 ordini di allontanamento

Intervento della Polizia Locale di Lecco nelle giornate di martedì e giovedì scorsi

L’assessore Caterisano: “Controllo del territorio e contrasto al degrado sono tra le priorità della nostra Amministrazione”

LECCO – Nella serata di martedì 21 luglio, 2 pattuglie della Polizia Locale del Comune di Lecco, guidate da un ufficiale, sono intervenute in piazza Garibaldi, in seguito a una segnalazione. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno identificato alcune persone che stavano ponendo in essere comportamenti molesti e insistenti nei confronti di passanti e turisti, compromettendo la libera fruibilità della piazza.

L’intervento ha portato all’applicazione di tre ordini di allontanamento (con divieto di accesso per 48 ore alla specifica area) previsti dalla normativa in materia di sicurezza urbana proprio per contrastare tali comportamenti. Un altro ordine di allontanamento è stato emesso nel corso della giornata di ieri, giovedì 23 luglio, a margine di un nuovo intervento dalla Polizia locale sempre in piazza Garibaldi.

Così l’assessore alla Polizia Locale del Comune di Lecco Marco Caterisano: “Il controllo del territorio e il contrasto al degrado sono tra le priorità della nostra Amministrazione e del corpo di Polizia Locale, guidato dal comandante Lucio Dioguardi. Questi interventi dimostrano l’attenzione costante verso la tutela della sicurezza urbana e del decoro della città. Continueremo a mantenere alta l’attenzione, con controlli mirati e una presenza costante sul territorio, perché il rispetto delle regole è un presupposto fondamentale per garantire una Lecco più sicura e vivibile. La collaborazione dei cittadini resta un elemento importante: segnalare e denunciare episodi di degrado o comportamenti illeciti consente di intervenire con maggiore efficacia e di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa”.