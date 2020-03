Pescarenico, ritrovato un corpo senza vita nel fiume Adda

Un corpo senza vita è stato trovato nelle acque dell’Adda a Pescarenico

L’intervento dei Vigili del fuoco oggi pomeriggio

LECCO – Il cadavere di un uomo è stato notato riverso nel fiume Adda, nel tratto antistante la caserma dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica.

L’uomo, riportato a riva quando già era privo di vita, non avrebbe avuto con sé i documenti, le generalità sono quindi al momento ignote. Insieme ai pompieri sono intervenuti anche i Carabinieri di Lecco a cui sono affidati gli accertamenti circa l’accaduto. La salma, secondo i primi riscontri, non presenterebbe segni di violenza. Tra le ipotesi della morte, non si esclude un gesto volontario della vittima.