Pescate. Al Parco Torrette: “Panchina segregata per maleducazione”

Sporcizia nel parco: “Questa gente dovrebbe vivere in un porcile”

Il sindaco Dante De Capitani terrà transennata la zona per una decina di giorni

PESCATE – “E’ una vergogna, l’area gioco bimbi del parco Torrette presa d’assalto in questo modo da gente che dovrebbe vivere in un porcile e non in un paese civile”.

Le foto sono eloquenti e il sindaco di Pescate non è certamente persona disposta a passar sopra a questo tipo comportamenti. Così ha deciso di chiudere con delle transenne la panchina e l’area che qualcuno si è divertito a sporcare. Eloquente anche il cartello appeso dal comune.

“Terrò chiusa la panchina almeno per dieci giorni, così se questa gente vuole sedersi si siederò per terra proprio come i maiali e se continuano chiuderò tutto il parco come già fatto in passato – ha concluso il sindaco che poi si è rivolto a tutti coloro che frequentano il parco -. Anche la gente che vede questi barbari comportarsi in quel modo dovrebbe intervenire”.