Pescate, cade dalla moto in via Roma: grave un 25enne

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, allertati anche i Carabinieri
PESCATE – Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 novembre, a Pescate, dove un motociclista di 25 anni è rimasto coinvolto in una caduta lungo via Roma.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Il giovane sarebbe caduto dalla moto per cause ancora da chiarire.
Immediata la mobilitazione dei soccorritori, con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e di un’automedica, entrambe attivate in codice rosso, il livello di massima urgenza. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso e, al momento, non sono disponibili aggiornamenti sulle condizioni del 25enne.
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