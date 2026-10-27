Pescate. E’ grande il dolore per la morte di Rosi, da anni combatteva contro la SLA

“Il mio cuore è quello dei miei figli non smetterà mai di battere per lei… Ciao Rosi”

Rosanna Cerinza Pettreca, moglie e madre di due figli, si è spenta all’età 63 anni. I funerali giovedì 29 ottobre alle ore 15

PESCATE – Dopo 17 lunghi anni di malattia è morta all’età di 63 anni Rosanna Cerinza Pettreca. La sua storia aveva toccato le coscienze di tutti: a 47 anni, nel 2009, le venne diagnosticata una rara forma di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, e il marito Marco Capelli decise di lasciare il lavoro per starle accanto.

“Oggi, 26 ottobre, alle ore 14, il cuore della mia amata Rosi ha smesso di battere, ma il mio cuore è quello dei mie figli non smetterà mai di battere per lei… Ciao Rosi. Ciao mamma”. E’ stato lo stesso marito ad annunciare via social la scomparsa della donna, una notizia che ha lasciato attonita non solo la comunità di Pescate, dove la donna viveva con la sua famiglia, ma tutto il territorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio per Rosi che aveva scelto di vivere per vedere i suoi figli crescere.

Un percorso difficile e coraggioso che il marito raccontava con incredibile sensibilità proprio attraverso i social: “Oggi festeggiamo 38 anni di matrimonio, e in questo giorno così importante il mio unico pensiero è dirti grazie – aveva scritto lo scorso 24 settembre il marito -. Ti guardo, vedo la stanchezza di questo tempo, ma voglio che tu sappia una cosa: per me tu sei sempre la meravigliosa donna di cui mi sono innamorato 38 anni fa. Anzi, oggi ti amo ancora di più. La vita ci ha messo di fronte a una prova immensa. Gli ultimi mesi sono stati mesi duri, difficili, e anche ora la situazione non sta migliorando, so quanto sia pesante questo percorso con la SLA che, dopo 18 anni, continua ancora a infierire. Ma la malattia non ti definisce, Rosi, e non potrà mai cancellare la forza che hai dentro. Nei momenti più faticosi, io guardo i frutti del nostro amore: penso a quando siamo diventati genitori, alla tua luce e al tuo coraggio immenso durante la nascita di Lorenzo e Manuel. La splendida famiglia che abbiamo costruito è la nostra roccia, e quella stessa forza oggi ci tiene uniti e ci protegge. In 38 anni abbiamo creato un legame immenso. Oggi il nostro amore vive nei nostri sguardi, che si stringono nei silenzi che tra noi dicono già tutto”.

Un legame famigliare fortissimo che le sofferenze della malattia non erano riuscite a scalfire, ma l’avevano reso ancora più saldo. Nonostante Rosi fosse immobilizzata in un letto poteva continuare a guardare il mondo esterno attraverso le splendide fotografie del marito che condivideva anche sui social e che tutti apprezzavano.

In questo momento di dolore, l’abbraccio alla famiglia si è concretizzato nelle centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio e affetto. Rosanna Ceriza Petrecca lascia il marito Marco, i figli Manuel e Lorenzo, i fratelli Francesco e Fausto e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati giovedì 29 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Pescate. E’ possibile rendere omaggio a Rosanna a Lecco, presso la Casa Funeraria Galli (via della Pergola, 55), fino alle ore 14 di giovedì 29 ottobre.