Pescate. Furgone nel giardino di una casa, recuperato dai Vigili del Fuoco

Il mezzo è stato sollevato con l’autogru e rimesso in strada

L’intervento intorno alle 13.30 di oggi, giovedì, in via Promessi Sposi

PESCATE – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti a Pescate per recuperare un furgone finito nel giardino di un’abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13.30 in via Promessi Sposi.

Il camioncino, che ha divelto la recinzione di una casa finendo nel giardino, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco giunti sul posto con l’autogru. Dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno sollevato il mezzo con la gru riportandolo sulla sede stradale. L’intervento di soccorso è durato circa 2 ore.