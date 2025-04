L’allarme alle 17.15

In posto anche i Vigili del Fuoco

PESCATE – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di domenica in via Roma a Pescate per un incidente stradale tra due auto e una moto.

L’allarme è scattato in codice rosso (massima gravità) alle 17.15. In posto un’ambulanza e l’automedica, insieme ai Vigili del Fuoco: fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Tre le persone coinvolte, di 43, 53 e 86 anni, soccorse in codice verde.