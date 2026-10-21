Pescate. Incidente lungo la provinciale, cinque feriti

E’ successo intorno alle 19
Le cause sono in fase di accertamento
PESCATE – Incidente stradale nella serata di mercoledì lungo la strada provinciale a Pescate, all’altezza del supermercato Conad. Intorno alle 19 dei mezi sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Cinque le persone coinvolte, fortunatamente nessuna in gravi condizioni.
L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con tre ambulanze e due automediche. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Tra le persone coinvolte anche una donna di 26 anni, in stato di gravidanza, trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco in codice giallo per gli accertamenti del caso.
Per gli altri coinvolti si registrano traumi lievi e tanto spavento. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.
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