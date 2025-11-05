Pescate, malore lungo l’alzaia, soccorso 89enne

L’allarme ai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì

PESCATE – Vigili del Fuoco e Carabinieri impegnati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, nelle ricerche di una persona anziana che non ha fatto ritorno a casa dopo una passeggiata in riva al lago.

In campo prima partenza con Aps, squadra soccorso acquatico con moto d’acqua ed elicottero Drago. La persona interessata aveva avuto un malore ed era stata portata in ospedale. L’intervento di Soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore.