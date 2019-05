Tempo di lettura: 2 minuti

Il sindaco Dante De Capitani all’attacco: “Dove è finito il progetto del ponte Pescate-Bione?”

“E’ una vergogna. Appena finite le scuole chiuderò di nuovo gli accessi al Terzo Ponte”

PESCATE – L’ennesimo incidente sul Terzo Ponte, un tamponamento a catena, ha di nuovo messo in crisi la situazione viabilistica sulla Statale 36 e, di riflesso, sulle strade vicine.

In particolare l’incidente avvenuto in carreggiata Nord ha messo congestionato il traffico a Pescate con lunghi incolonnamenti verso Lecco. Una mattinata da dimenticare per i pendolari diretti in città.

La reazione del sindaco di Pescate Dante De Capitani non si è fatta attendere: “Sono ore che ho il paese bloccato per un tamponamento sul Terzo Ponte, proprio dove dovrebbe sorgere il nuovo ponte Pescate-Bione. Tutti dicono di volerlo ma in realtà non si sa dove sia finito il progetto, è una vergogna”.

Il sindaco rincara la dose: “Basta un semplice tamponamento e si crea il caos su tutto il territorio ma adesso è ora di finirla: i politici che vengono qui a prendere i voti devono poi lavorare a Roma per il territorio e la Provincia non può continuare a essere un ectoplasma ma deve porsi come interlocutore per la viabilità del Lecchese tirando fuori gli attributi una volta per tutte. Lo stesso deve fare il capoluogo che non può avere solo compiti di rappresentanza ma deve incidere sulle scelte viabilistiche regionali e nazionali mettendosi a capofila dei comuni, altrimenti tanto valeva restare sotto Como”.

Come al solito De Capitani non usa mezzi termini: “Mi son rotto i coglioni di far subire al mio paese l’inettitudine di altri, adesso basta. Una volta finite le scuole chiuderò di nuovo il Terzo Ponte (come già fatto in passato, ndr)perché se si vuole ottenere qualcosa in questa provincia addormentata è necessario svegliarla in qualche modo”.