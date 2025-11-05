Pescate, ricerca persona lungo l’Adda ma è un falso allarme

L’allarme ai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì

PESCATE – Vigili del Fuoco impegnati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre, nelle ricerche di una persona avvistata in acqua in zona alzaia.

La segnalazione è giunta dopo le 16, in posto si sono portati i pompieri usciti sull’Adda con una moto d’acqua per perlustrare l’area senza tuttavia riscontri.

Come appreso in seguito sembra che l’allarme sia stato lanciato per una persona, un 89enne, che si è sentito male mentre si trovava sull’alzaia e che sarebbe poi stato trasportato in Ospedale. Testimoni presenti hanno allertato i soccorsi, preoccupati di non vederlo.