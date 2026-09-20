Pestaggio choc fuori da scuola, giovane preso a calci e pugni in faccia

E’ successo venerdì mattina fuori dall’Istituto Badoni

La scena ripresa dal cellulare, in posto la Polizia

LECCO – Brutto episodio di violenza venerdì mattina davanti all’Istituto Badoni dove un giovane studente – non si sa di quale scuola – è stato brutalmente picchiato da due cotenaei.

La discussione, per motivi non noti, è nata in strada, appena fuori dall’Istituto. Il giovane preso di mira ha cercato di scappare: inseguito, è stato preso a calci e pugni, anche in faccia.

La scena, come oramai tristemente accade, è stata ripresa da un cellulare ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando sdegno e condanna.

Da chiarire i motivi del pestaggio, in posto sono anche intervenute le volanti della Polizia di Stato che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto ed identificare gli autori dell’aggressione.