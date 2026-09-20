Pestaggio choc fuori da scuola, giovane preso a calci e pugni in faccia

E’ successo venerdì mattina fuori dall’Istituto Badoni
La scena ripresa dal cellulare, in posto la Polizia
LECCO – Brutto episodio di violenza venerdì mattina davanti all’Istituto Badoni dove un giovane studente – non si sa di quale scuola – è stato brutalmente picchiato da due cotenaei.
La discussione, per motivi non noti, è nata in strada, appena fuori dall’Istituto. Il giovane preso di mira ha cercato di scappare: inseguito, è stato preso a calci e pugni, anche in faccia.
La scena, come oramai tristemente accade, è stata ripresa da un cellulare ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando sdegno e condanna.
Da chiarire i motivi del pestaggio, in posto sono anche intervenute le volanti della Polizia di Stato che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto ed identificare gli autori dell’aggressione.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.