Piani d’Erna. Perdono il sentiero che va verso Olino. Soccorso Alpino al lavoro

LECCO – Volontari del Soccorso Alpino al lavoro per una chiamata di soccorso giunta alle 18.40 di oggi, sabato.

A trovarsi in difficoltà alcuni escursionisti che dopo aver sostato al rifugio Marchett ai Piani d’Erna hanno intrapreso la via del ritorno, verso la località Olino, lungo la strada che da Ballabio porta a Morterone, da dove sono partiti.

Gli escursionisti, dopo aver percorso un tratto del sentiero numero 18 (che conduce ad Olino) pare abbiano perso l’orientamento, complice il buio, decidendo cosi di allertare i soccorsi.

Giunta la richiesta di intervento alla Stazione del Bione del Soccorso Alpino, è quindi partita una squadra di volontari che (proprio nel momento in cui stiamo pubblicando l’articolo), si sta muovendo verso i Piani d’Erna.

La squadra salirà in quota in funivia, aperta a quest’ora eccezionalmente al fine di consentire ai volontari di essere più rapidi, quindi si metteranno in cammino per raggiungere gli escursionisti ai quali è stato chiesto di restare nel punto in cui si trovano e di non usare i telefoni cellulari per fare luce (essendo sprovvisti di torce), al fine di evitare che si scarichino le batterie, rendendo così impossibile ogni comunicazione, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Intanto in quota ha iniziato a scendere una leggera nevicata.

Maggiori informazioni nelle prossime ore.