Impegnati Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Il gruppo si era perso ed è stato raggiunto nella zona sotto il rifugio Marchett

LECCO – Soccorsi in azione poco prima delle 18 di oggi, domenica 13 dicembre. I tecnici del Soccorso Alpino e due squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Lecco sono stati chiamati per prestare aiuto a sei persone in difficoltà ai Piani d’Erna, sopra Lecco.

Il gruppo stava affrontando il percorso conosciuto come Sentiero Natura, un anello escursionistico che parte nei pressi della funivia e si snoda per circa 7 chilometri interamente ai Piani d’Erna, passando dalle case del vecchio nucleo per fare ritorno verso la croce del Pizzo d’Erna prima di giungere nuovamente alla funivia.

Il gruppo è stato raggiunto nella zona sotto il rifugio Marchett. A rendere più complicata l’escursione è stata la neve abbondante poi, con l’arrivo del buio, i sei hanno perso l’orientamento senza sapere più dove andare. I malcapitati, tutti in buone condizioni, sono stati raggiunti intorno alle ore 19.30, i soccorritori li accompagneranno alla funivia con cui potranno tornare tutti a valle.