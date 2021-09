Piani d’Erna. S’infortuna nei pressi del Passo del Cammello, elisoccorso

L’uomo, un 50enne, è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo

LECCO – Elisoccorso in azione nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, ai Piani d’Erna dopo la richiesta di intervento per un escursionista infortunatosi in prossimità del Passo del Cammello.

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 17.40 circa, con l’elisoccorso di Bergamo che si è levato in volo portandosi sul posto. Il 50enne, dopo essere stato immobilizzato dallo staff medico-sanitario, è stato caricato a bordo e trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

E’ servito anche il supporto via terra dei volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco che, giunti in zona, hanno raggiunto il padre del 50enne col quale stava compiendo l’escursione per poi riaccompagnarlo a valle, fino al parcheggio della partenza della funivia dove aveva l’auto.