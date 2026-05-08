Piani Resinelli. Auto esce di strada in via Carlo Mauri, illeso un 76enne

Intervento dei soccorsi poco prima delle 9 di oggi, venerdì

Sul posto un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, allertato anche il Soccorso Alpino

PIANI RESINELLI – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 8 maggio, ai Piani Resinelli per un’auto che sarebbe finita fuori strada ribaltandosi mentre percorreva in via Carlo Mauri, la strada sterrata che dal piazzale porta verso la “Traversata Bassa”.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 9, all’arrivo dei soccorsi l’uomo che era a bordo, un uomo di 76 anni, era già uscito dal veicolo in autonomia. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino. L’uomo, fortunatamente, non avrebbe avuto bisogno del trasporto in ospedale.