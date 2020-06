Piazza degli Affari di nuovo nel degrado. “Ora basta, servono più controlli”

Sporcizia e maleducazione, Piazza degli Affari in balia di gruppi di giovani

Commercianti e residenti esasperati. “Il Comune intervenga”

LECCO – Un problema che ciclicamente si ripresenta e che è tornato di nuovo a farsi sentire con la fine del lockdown: Piazza degli Affari, nel cuore del centro storico, è ancora una volta preda di maleducazione e sporcizia. Sono nuovamente i commercianti e i residenti della zona a denunciare la situazione dovuta alla presenza di alcune compagnie di giovani che hanno scelto la piazza come luogo di ritrovo.

Cartacce, bottiglie di alcolici, borse della spesa, pacchetti e cicce di sigarette buttate a terra, “ogni giorno lasciano il marciume, si appoggiano alle auto in sosta nel parcheggio e alle vetrine dei negozi e se li redarguisci ti rispondono a male parole – racconta un negoziante – sono tanti, si ritrovano a decine, in barba alla questione degli assembramenti da evitare e nessuno sta facendo nulla. Abbiamo dovuto insistere per avere l’invio di una pattuglia della Polizia Locale a controllare”.

All’arrivo degli agenti la gran parte dei giovani si è allontanato. Ed è proprio maggiori controlli ciò che commercianti e abitanti chiedono: “Fino a qualche settimana fa, giravano sempre le forze dell’ordine per verificare se la gente avesse le mascherine al volto – ricorda l’esercente – vogliamo che ci sia maggiore passaggio di pattuglie a controllare la zona. Sono state installate anche delle telecamere, ci chiediamo a cosa servano”.

“Una volta, Piazza degli Affari era una meraviglia – conclude – vorremmo tornasse ad essere un luogo ‘sano’. Il Comune faccia qualcosa”.



L’assessore: “Rafforziamo i controlli”

Sul caso abbiamo interpellato l’assessore alla Polizia Locale, il vicesindaco Francesca Bonacina: “E’ una situazione che purtroppo si è ripresentata e il Comando ha deciso di potenziare i controlli in collaborazione con le altre forze di polizia”.

“Le telecamere – ha ricordato il vicesindaco – da regolamento possono essere usate solo successivamente, per accertamenti, ad un reato commesso o ad un incidente stradale. La questione che si sta verificando in piazza, legata a comportamenti di maleducazione, non fa scattare questo tipo di utilizzo delle immagini. Certo c’è una situazione che deve essere monitorata, a maggior ragione in questo momento specifico riguardo agli assembramenti che devono essere evitati”.

“Parleremo anche con Linee Lecco che gestisce il parcheggio per valutare eventuali interventi” ha aggiunto Bonacina in riferimento alle vetture in sosta usate come ‘panchine’ dai frequentatori della piazza.

In Piazza degli Affari, solo qualche tempo fa, il problema era legato alla presenza di senzatetto che bivaccavano e urinavano sotto il porticato. Ora, i clochard si sono spostati nella vicina Piazza Garibaldi ma questa area, dopo essere rimasta per anni un cantiere e meta di cattive frequentazioni, continua ad essere un angolo “grigio” della città.