Rifiuti abbandonati all’imbocco della via pedonale Centrone

Le fotografie di un lettore: “Un angolo pietoso”

LECCO – “Un angolo pietoso in piazza della stazione a Lecco”. Poche parole e diverse fotografie immortalano l’area di Piazza Lega Lombarda all’imbocco della via pedonale Centrone che collega la stazione a Corso Matteotti.

Le foto sono di sabato mattina: “Mi stavo recando in stazione per prendere il treno – ha fatto sapere il lettore – quando uscendo da via Centrone, ho visto questo ‘spettacolo’ alla mia sinistra, dove ci sono le cabine telefoniche e i cassonetti della spazzatura”. Sacchetti, vetri, plastica, cartacce abbandonati per terra: un accumulo di rifiuti che, decisamente, non passa inosservato ai tanti frequentatori della stazione.