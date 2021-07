Un giovane soccorso nella notte in piazza XX Settembre

Trasportato in ospedale con una ferita al volto a seguito di una colluttazione

LECCO – Ancora un episodio di violenza in centro Lecco: intorno alla mezzanotte della scorsa sera, un giovane è stato soccorso in piazza XX Settembre dopo essere stato colpito al volto.

Il ragazzo, 19 anni, è rimasto ferito al labbro ed è stato assistito dal personale della Croce San Nicolò, giunto con un’ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri per chiarire quanto accaduto. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Nel corso della notte, soccorritori e forze dell’ordine sono dovuti intervenire anche in Piazza Affari per un giovane senzatetto in condizioni di ubriachezza di cui era stata segnalata la presenza per un atteggiamento molesto nei confronti dei passanti.