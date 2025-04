Picchiato e minacciato con un sasso per una cintura, arrestato un minorenne

Un ragazzo è stato rapinato in piazza Manzoni a Lecco la sera di Pasqua

Anche un maggiorenne denunciato in stato di libertà per rapina in concorso e lesioni

LECCO – La Polizia di Stato, nella tarda serata della giornata di Pasqua, ha bloccato due giovani responsabili di rapina aggravata in concorso. I fatti si sono verificati in piazza Manzoni, dove 3 ragazzi, mentre parlavano tra loro, sono stati avvicinati da un minorenne e un maggiorenne incappucciati che hanno chiesto loro una sigaretta.

Poco dopo però, il minorenne ha iniziato con fare aggressivo a frugare nelle tasche di una delle vittime, facendola cadere a terra. Nel tentativo di difendersi la vittima è stata colpita al volto dal maggiorenne e, minacciata con un grosso sasso, è stata costretta a consegnare agli aggressori la propria cintura griffata per evitare il peggio.

I due rapinatori si sono dati alla fuga ma, la segnalazione al 112 ha consentito alla Polizia di Stato di rintracciarli immediatamente. Il minorenne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso e il maggiorenne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, rapina in concorso e lesioni.