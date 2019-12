Più interventi per i Vigili del Fuoco: in aumento incendi, allagamenti e frane

Il report delle attività del 2019 del Comando dei pompieri di Lecco

Oltre 2,6 mila interventi nel lecchese (+22%)

LECCO – In occasione della festa di Santa Barbara, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco ha reso noti i dati relativi alle attività compiute nel corso dell’anno che sta per concludersi: in tutto si contano oltre 2,6 mila interventi di soccorso tra gennaio e ottobre in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

“L’incremento – spiegano dal Comando – è dovuto dagli eventi alluvionali e dalle avverse condizioni meteo (forte vento) che hanno interessato la provincia nel corso dei mesi presi in esame dalla statistica”.

Un quarto degli interventi di soccorso tecnico urgente ha necessitato, per la complessità dello scenario, l’invio di più mezzi e squadre in supporto alle squadre già operative sul posto. Il 5,9% degli interventi di soccorso tecnico urgente hanno riguardato l’ambiente lacuale e fluviale della provincia

In aumento (+17,86 %) anche degli incendi, in tutto 772 episodi. Sensibile incremento (+19,33 %) degli interventi per soccorso persona, con 134 missioni di ricerca persona dispersa in ambienti urbani, extraurbani, lacuali, fluviali e impervi.



Crescono (+4,73) anche gli incidenti stradali che hanno necessitato la presenza dei Vigili del Fuoco. Legati al maltempo gli aumenti (del 26.60%) delle frane e smottamenti così come degli allagamenti ( ben il 113,50 % in più).

Oltre 2 mila sono stati gli interventi compiuti dal personale della stazione di Lecco, 739 dal distaccamento di Merate, 430 da Bellano, 319 da Valmadrera.