Polfer, i controlli in stazione e sui treni durante le festività

Controlli straordinari a passeggeri e nelle stazioni durante il periodo di Pasqua

Il servizio della Polfer in Lombardia. Quattro persone arrestate e 36 indagati

LECCO – Durante le ultime festività, il Compartimento Polfer per la Lombardia ha intensificato la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e a bordo treno, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire reato e degrado in ambito ferroviario.

In particolare, caratterizzate da importanti flussi di viaggiatori, riferito alle giornate di Pasqua e pasquetta, sono stati organizzati appositi servizi straordinari di controllo del territorio nelle principali stazioni ferroviarie lombarde.

Grazie a questo dispositivo, in Lombardia i poliziotti hanno tratto in arresto 4 persone ed indagato in stato di libertà 36 individui.

Sono stati effettutati 421 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 111 servizi di scorta ai treni per un totale di 252 treni scortati ed oltre 10 mila persone identificate, Ventitre sono stati i servizi antiborseggio, 15 grammi di cocaina sequestrati e 2,5 di eroina. Venti le contravvenzioni elevate Sono stati inoltre rintracciati 2 minori.