Il report dell’attività svolta dalla Questura nel 2018

Costante il numero dei reati denunciati, aumentano gli arresti

LECCO – Risulta costante il numero dei reati denunciati in Provincia di Lecco, mentre aumentano gli arresti operati dalla Polizia di Stato, così come le persone e le auto controllate. Questo quanto emerge dal report dell’attività diffuso in occasione delle celebrazioni per il 167esimo anniversario della Polizia di Stato. I dati riguardano l’attività svolta nel 2018.

Furti in calo

Rispetto all’anno precedente in calo i furti: 4869 quelli denunciati nel 2018 contro i 5164 del 2017. In aumento invece i casi di rapine (73 nel 2018 contro i 64 casi del 2017), le estorsioni (62 nel 2018, 39 nel 2017), le truffe informatiche (893 contro 845 dell’anno precedente) e i danneggiamenti (1726 contro 1615 del 2017). Per quanto riguarda gli omicidi nel 2018 cinque le ipotesi di reato per omicidio stradale a cui si aggiunge il tragico matricidio compiuto a Robbiate il giorno di Natale.

I controlli

Intensa anche l’attività di Polizia Giudiziaria e prevenzione con 88 persone denunciate in stato di arresto (di cui 68 dalla Polizia di Stato, 7 dalla Polstrada e 13 dalla Polfer) e 856 persone denunciate in stato di libertà (di cui 509 dalla Polizia di Stato, 287 dalla Polstrada e 69 dalla Polfer). Oltre 20 mila le persone controllate durante l’anno dalla Polizia, 9.447 le auto. Il controllo del territorio è stato attuato anche grazie ai sistemi di videosorveglianza Tvcc (Televisione a circuito chiuso), implementati durante l’anno.

L’attività della Polizia Stradale

Per quanto riguarda l’attività della Polizia Stradale di Lecco, nel 2018 sono state 2301 le pattuglie per servizi di vigilanza stradale, con oltre 3700 persone identificate e 3167 veicoli controllati. Le principali violazioni contestate hanno riguardato l’eccesso di velocità (1168), guida in stato di ebbrezza alcolica (312) e di sostanze stupefacenti (39). 411 le patenti di guida ritirate, 74 i veicoli sequestrati, 84 le persone arrestate. Durante i controlli è stato sequestrato un totale di sostanza stupefacente pari a 5,365 kg. 27 gli esercizi pubblici controllati. Per quanto riguarda gli incidenti, nel 2018 sono stati 11 quelli con esito mortale (due in più rispetto al 2017), 214 quelli con feriti. 16 le persone decedute.

L’attività della Polizia Ferroviaria di Lecco

Delicata e sempre più decisiva la presenza della Polfer nelle stazioni e sui treni della provincia con 946 pattuglie presenti in stazione e oltre 1100 quelle sui treni. 2201 i treni scortati, 2823 le persone identificate di cui 261 minori, 1485 stranieri e 5 irregolari. 13 gli arresti, 69 le denunce.

Gli incontri con le scuole

Durante l’anno 2018 il personale della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha portato avanti il progetto di “educazione alla legalità” che ha visto la promozione di numerosi incontri con gli studenti di ogni ordine e grado di tutta la provincia e di visite guidate in Questura volte a far conoscere ai bambini le innumerevoli attività della Polizia di Stato, in particolare della Sala Operativa, le Sezione Volanti e la Polizia Scientifica. In particolare l’attenzione si è concentrato su fenomeni del bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale, dipendenze da sostanze stupefacenti e libertà democratiche. Sono stati effettuati in totale 54 incontri all’interno degli Istituti Scolastici della Provincia di Lecco che hanno interessato gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (si stima abbiano assistito un totale di oltre 5.000 giovani) oltre che i genitori con alcuni incontri serali sull’uso consapevole dei social. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, si è svolto anche quest’anno un concorso-progetto al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità tra i più piccoli dal titolo “PretenDiamo Legalità, a scuola con il Commissario Mascherpa”, promosso direttamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ufficio immigrazione

Il 2018 è stato caratterizzato dall’emergenza profughi provenienti dal nord Africa, per lo più di nazionalità della Costa d’Avorio, Senegal, Etiopia, Siria, Nigeria, Mali, Pakistan e Gambia, che sono stati collocati in più strutture di accoglienza presenti in Provincia. Da inizio emergenza sono giunti in Provincia 3395 profughi (nel 2018 ne sono arrivati 184), di cui 918 sono attualmente presenti nelle strutture e 908 hanno formalizzato istanza di protezione. Sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria 68 stranieri che, a vario titolo, hanno violato le norme sull’immigrazione.

Passando ai numeri, 8154 i permessi di soggiorno rinnovati, 78 i provvedimenti di espulsione e 4 gli accompagnamenti coatti alla frontiera. 5 gli allontanamenti di cittadini comunitari.

Le operazioni di maggior rilievo

Le principali operazioni effettuate dagli agenti di Polizia hanno riguardato il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e quello a rapine, furti e truffe. Diverse le operazioni contro la violenza di genere e nei confronti di minori (20 gli episodi di violenza sessuale nel 2018 contro i 24 del 2017).