Ponte Manzoni: camion rischia di perdere il carico sullo svincolo del Bione

Carico instabile, mezzo pesante bloccato sullo svincolo del Ponte Manzoni

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il camion

LECCO – Intervento dei pompieri sul Ponte Manzoni della SS36, in carreggiata sud, a causa di un mezzo pesante bloccato da questa mattina sullo svincolo del Bione per un problema al carico che trasporta.

I vigili del fuoco stanno operando per mettere il mezzo in sicurezza, risistemando le pesanti lastre sul rimorchio utilizzando una gru. Sul posto anche la Polstrada per vigilare sulla viabilità che ha subito alcuni rallentamenti in mattinata. L’intervento dei pompieri si è concluso intorno alle 10.30.