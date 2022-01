L’esito dei controlli delle forze dell’ordine nella giornata di ieri, mercoledì

LECCO – Due persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine per l’inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione poiché in quarantena dopo essere risultate positive al virus. Questo il bilancio dei controlli messi in campo dalla Prefettura di Lecco nella giornata di ieri, mercoledì 19 gennaio, sul rispetto delle normative anti covid.

Nel corso della stessa giornata, sul fronte green pass, sono state controllate anche 198 persone tutte risultate in regola. Così come sono risultati in regola anche le 17 attività commerciali sottoposte a verifica.