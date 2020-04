Positivo al virus, fermato nei controlli in strada: denunciato

Tra gli oltre mille controllati martedì anche una persona positiva al Coronavirus

Il report della Prefettura di Lecco

LECCO – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine, chiamate a verificare il rispetto del divieto di spostamento se non per motivi di lavoro o di necessità: martedì sono state 1029 le persone fermate per il controllo, 33 di soro sono state sanzionate.

Una persona è stata invece denunciata per aver violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla sua dimora in quanto positivo al virus.

Martedì sono stati inoltre effettuati controlli in 623 attività e negozi. Nessuna irregolarità è stata rilevata.