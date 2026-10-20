Possibile protesta in centro a Lecco, Confcommercio ai commercianti: “Valutate la chiusura dei negozi”

Le segnalazioni circolate su TikTok e Telegram parlano di una protesta violenza oggi, martedì, intorno alle 16. La città intanto è presidiata dalle forze dell’ordine

Alla luce degli episodi di violenza e devastazione avvenuti nei giorni scorsi a Milano e in altre città, Confcommercio Lecco raccomanda ai commercianti di prestare la massima attenzione e di adottare precauzioni

LECCO – Massima attenzione per le attività commerciali del centro cittadino in vista di una possibile protesta violenta in centro Lecco annunciata sui social network. È l’appello rivolto da Confcommercio Lecco ai commercianti, alla luce delle segnalazioni circolate online su una possibile iniziativa prevista nel pomeriggio di oggi.

“Alcune segnalazioni circolate sui social network, in particolare su TikTok e Telegram, annunciano per oggi, martedì 20 ottobre, intorno alle ore 16, un raduno di contestatori e facinorosi nelle piazze del centro Lecco”. Altre segnalazioni, prosegue l’associazione, “ipotizzano l’arrivo di antagonisti già nella mattinata di oggi”.

La situazione, al momento, è tranquilla e la città presidiata dalle forze dell’ordine. “La reale consistenza delle iniziative resta da verificare: non è chiaro se gli annunci corrispondano a manifestazioni effettivamente organizzate né quale potrebbe essere la partecipazione”.

L’invito di Confcommercio Lecco ai commercianti nasce anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi in altre città. “Tuttavia, alla luce degli episodi di violenza e devastazione avvenuti negli scorsi giorni a Milano e in altre città, invitiamo i commercianti alla massima attenzione e a valutare la possibile chiusura dei propri negozi”.

L’associazione raccomanda inoltre agli esercenti di adottare alcune precauzioni per tutelare le proprie attività: “Invitiamo anche gli esercenti a rimuovere dalle vetrine oggetti/prodotti preziosi o che possano essere usati dai manifestanti per le loro devastazioni”.

Si tratta dunque di un appello preventivo alla prudenza, mentre restano da accertare l’effettiva organizzazione delle iniziative annunciate online e la loro eventuale partecipazione. Intanto c’è chi in centro, ha tolto dalle vetrine dei propri negozi i prodotti, in via precauzionale.