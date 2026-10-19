Possibile proteste in centro Lecco, oggi riunione straordinaria in Prefettura

Intercettate chat e segnalazioni sui social per un possibile ritrovo martedì pomeriggio

A preoccupare è il richiamo a quanto avvenuto nel fine settimana appena trascorso a Milano (ma anche in Francia e in altre città), dove le proteste contro il carovita sono degenerate in assalti ai negozi e attacchi alle forze dell’ordine

LECCO – Una possibile manifestazione nel centro di Lecco, annunciata sui social network per domani, martedì 20 ottobre, alle 16, è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. La Prefettura ha convocato per il pomeriggio di oggi un tavolo straordinario del COSP (Comitato straordinario per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica) per fare il punto sulle segnalazioni circolate nelle ultime ore e valutare le eventuali misure da adottare sul fronte della sicurezza.

Gli annunci stanno circolando soprattutto su TikTok e annunciano un ritrovo in città. La reale consistenza dell’iniziativa, tuttavia, resta da verificare: al momento non è chiaro se dietro i messaggi ci sia un’organizzazione concreta né quale possa essere la partecipazione.

I contenuti sarebbero stati intercettati dalle forze dell’ordine già nella giornata di domenica. Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione c’è la frase «A Lecco come in Francia», un riferimento che richiama le recenti tensioni e gli episodi di violenza registrati in diverse città.

Riunione straordinaria in giornata

La situazione sarà affrontata oggi nel corso di una riunione straordinaria in Prefettura, convocata per fare il punto sulle segnalazioni e valutare le misure da adottare sul fronte della sicurezza. Tra le preoccupazioni c’è la possibilità che un eventuale ritrovo possa degenerare in disordini, con aggressioni alle forze dell’ordine e danneggiamenti alle attività del centro.

L’attenzione dopo gli scontri a Milano

A tenere alta la vigilanza contribuiscono anche gli episodi avvenuti a Milano sabato 17 ottobre, quando una manifestazione di protesta contro il carovita, l’aumento dei prezzi dei carburanti e la pressione fiscale è degenerata in scontri con le forze dell’ordine e danneggiamenti nel centro cittadino.

Durante i disordini sono stati lanciati oggetti contro gli agenti, mentre diverse attività commerciali e arredi urbani sono stati danneggiati. Episodi di tensione sono stati segnalati anche in altre città italiane.

Commercianti informati

Il COSP convocato in Prefettura servirà a valutare il quadro delle segnalazioni relative alla possibile iniziativa lecchese e gli eventuali profili di rischio. L’attenzione riguarda soprattutto la possibilità che un eventuale ritrovo in centro possa degenerare in disordini, con conseguenze per la sicurezza pubblica e per le attività commerciali.

Sono state informate anche Confcommercio e altre associazioni di categoria, in considerazione delle possibili ricadute sui negozi e sugli esercizi del centro.

Resta dunque da chiarire se l’appuntamento annunciato sui social si tradurrà effettivamente in una manifestazione e quale sarà la sua reale portata. La valutazione delle autorità è attesa al termine del confronto in Prefettura.

Allerta alta anche a Como

Allarme simile a Como dove la manifestazione è stata indetta per sabato 24 ottobre. L’invito che circola sui social media è inequivocabile, con l’invito a presentarsi per devastare la città. Gli investigatori sono al lavoro per le verifiche del caso.

“Le notizie sulle chat in cui si organizzerebbero assalti ai negozi, saccheggi e devastazioni a Como per sabato 24 ottobre sono di una gravità assoluta – il commento del deputato erbese della Lega Eugenio Zoffili – A chi minaccia di seminare caos e paura nella nostra città, assaltare negozi, aggredire cittadini e Forze dell’Ordine, diciamo forte e chiaro: Como non vi vuole e non sarà terra di conquista per violenti e delinquenti, siano essi maranza, estremisti di sinistra, Antifa, ProPal, anarchici o antagonisti che si presentano con l’immancabile bandiera della Palestina. Dopo le vergognose scene di guerriglia urbana viste a Milano, in altre città italiane, in Francia e all’estero, nessuno pensi di poter fare altrettanto a Como. Chi verrà a Como per commettere reati dovrà risponderne davanti alla legge e passerà seri guai. Nessuna tolleranza per la violenza, nessuna impunità per i responsabili. Ho già sentito personalmente il Questore di Como, Filippo Ferri, al quale ho espresso la mia forte preoccupazione per quanto emerso dalle chat che stanno circolando e ribadito la piena fiducia nel suo operato e in quello di tutte le Forze dell’Ordine, anche in relazione all’indispensabile attività di prevenzione già in corso. La sicurezza dei cittadini, dei commercianti, delle famiglie comasche e dei turisti viene prima di tutto. Giù le mani dalla nostra città. Como non si tocca!”.