Pradello. Scivola sui sassi della riva del lago, Vigili del Fuoco al lavoro

Nel pomeriggio intervento della squadra nautica

La persona è stata trasportata all’ospedale

LECCO – E’ scivolato sui sassi della riva del lago e ha avuto bisogno dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 29 settembre, in zona Pradello ad Abbadia Lariana.

Gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco con un Aps e un mezzo nautico sono intervenuti in zona Pradello. La persona è stata soccorsa dalla squadra nautica e trasportata sul gommone fino alla spiaggetta dell’Orsa dove il 118 l’ha presa in carico e trasportata in ospedale.