Precipita sul Resegone, soccorsi in azione tra Pian Serrada e la vetta

L’allarme è scattato intorno alle 14.30 di oggi, sabato

L’incidente sarebbe avvenuto sul sentiero numero 1

LECCO – I soccorsi sono stati allertati poco prima delle ore 14.30 di oggi, sabato 4 settembre, per una persona di 53 anni precipitata per alcuni metri. Sul posto sta intervenendo l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, allertati anche i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

La persona sarebbe caduta mentre stava percorrendo il sentiero che sale in vetta, tra Pian Serrada e il rifugio Azzoni, circa all’altezza del passaggino su roccia dove è presente anche catena, sul sentiero che costeggia il canalone di Valnegra. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso (molto critico).

Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori sono riusciti a recuperare la persona e a trasportarla all’ospedale.

