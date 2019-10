Prefettura. Definite le misure per intensificare il contrasto allo spaccio di droga

Riunione Tecnica di Coordinamento in Prefettura

Servizi di controllo nelle impervie zone boschive del territorio

LECCO – Riunione Tecnica di Coordinamento: definite le misure per l’intensificazione dell’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Modulare e definire un complesso dispositivo di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti anche nelle zone boschive. E’ questa la finalità per la quale si è svolta, stamattina in Prefettura, presieduta dal Prefetto di Lecco, Michele Formiglio, una Riunione Tecnica di Coordinamento con i vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Per un’efficace azione di contrasto al fenomeno dello spaccio che si consuma nelle impervie zone boschive del territorio provinciale, sono stati concordati coordinati servizi di controllo con la messa in campo di risorse per la cinturazione delle aree. Sarà inoltre impiegato personale specialistico per l’osservazione d’area e potenziato l’utilizzo delle unità cinofile.

Per quanto riguarda, invece, le misure di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, prosegue una serrata attività di controllo che, nei prossimi giorni, sarà estesa anche a bordo dei treni per contrastare il più possibile le cessioni di sostanza stupefacente.

Era proprio notizia di ieri, lunedì, l’aggressione ai danni di un pusher da parte di due compratori avvenuta nei boschi tra Laorca e Ballabio.