Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Definire le misure di vigilanza e controllo del territorio, attuare piani di vigilanza stradale

LECCO – Definire le misure di vigilanza e controllo del territorio in previsione delle prossime festività pasquali e del prevedibile afflusso di turisti che caratterizzerà anche il 25 aprile e il Primo Maggio.

E’ questa la finalità per la quale si è svolta, nel pomeriggio di oggi in Prefettura, presieduta dal Prefetto di Lecco, Michele Formiglio, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, il vicesindaco del Comune di Lecco, il Comandante della Polizia Provinciale, il Comandante della Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e il Responsabile di AAT 118.

In relazione, poi, al prevedibile incremento dei flussi di traffico veicolare su tutte le principali arterie stradali, verranno attuati, anche con il concorso delle Polizie Locali, negli ambiti territoriali di competenza, appositi piani di vigilanza stradale per un’efficace attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, nonché assicurati mirati dispositivi di assistenza e soccorso, con il coinvolgimento di tutte le componenti preposte alla tutela della circolazione stradale, allo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza ed un intervento immediato di supporto agli utenti in viaggio, in caso di situazioni emergenziali dovute all’intensità del traffico, ad incidenti ovvero a criticità connesse a condizioni meteorologiche impreviste.