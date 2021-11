Principio di incendio per un camionicino, intervengono i VVF

L’intervento è stato effettuato a Lecco in via XI Febbraio

LECCO – Principio di incendio per un camioncino con cassone ribaltabile in transito lungo via XI Febbraio a Lecco, alle 18 circa di oggi, mercoledì.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco che hanno prontamente evitato il peggio. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta e il pronto intervento dei pompieri ha evitato che il mezzo prendesse fuoco, risolvendo il tutto con tempestivà.