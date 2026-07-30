Principio d’incendio nella cucina di un appartamento, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme stamattina in via Bruno Buozzi a Lecco

La rapidità d’intervento ha evitato danni più gravi

LECCO – I Vigili del Fuoco, nella mattinata di oggi, sono intervenuti d’urgenza in via Bruno Buozzi a Lecco, a seguito della segnalazione di un principio d’incendio sviluppatosi all’interno della cucina di un appartamento, situato in un condominio della zona. Sul posto è tempestivamente sopraggiunta la prima partenza operativa a bordo di un’autopompa serbatoio (APS), supportata da un’autoscala per le operazioni in altezza.

​La rapidità di manovra delle squadre ha consentito di circoscrivere ed estinguere le fiamme in brevissimo tempo, mettendo in sicurezza il locale ed evitando che il rogo si propagasse al resto dell’immobile o provocasse danni strutturali ben più gravi. ​La situazione è stata riportata sotto controllo e l’area è stata messa in sicurezza.