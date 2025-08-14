Problema alla cabina elettrica, via Polvara senza corrente

Sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici per individuare il problema e ripristinare quanto prima l’erogazione dell’energia elettrica

LECCO – Un improvviso blackout ha lasciato senza corrente la zona di via Polvara a Lecco nel pomeriggio di oggi. L’interruzione dell’energia elettrica si è verificata intorno alle 15 a causa di un guasto a una cabina elettrica interrata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, ancora operativi alle 18.20, per mettere in sicurezza l’area. L’intervento è in attesa dei tecnici specializzati, chiamati a individuare l’origine del problema e a ripristinare il servizio.

Al momento non è possibile stabilire con certezza i tempi di risoluzione. L’auspicio è che tutto si possa risolvere quanto prima, anche a fronte del caldo torrido che in queste ore sta interessando il territorio lecchese e tutta la Lombardia.