Pullman in panne, caos viabilistico sulla vecchia Lecco Ballabio

Autobus guasto a Malavedo paralizza il traffico sulla vecchia Lecco-Ballabio

Fermi gli altri pullman di linea, studenti proseguono a piedi. Sul posto la Polizia Locale

LECCO – Parte decisamente male la mattinata di oggi, mercoledì, sulla vecchia Lecco-Ballabio: a causa di un autobus in panne nella zona del ponte di Malavedo, il traffico si è paralizzato.

Il mezzo sulla carreggiata sta impedendo il passaggio degli altri pullman di linea, una decina fermi in prossimità di Malavedo, al punto che diversi studenti starebbero proseguendo il viaggio a piedi verso Lecco.

Sul posto la Polizia Locale per gestire la viabilità. Le auto in discesa dalla Valsassina sono deviate in via Mazzucconi di Rancio. In salita invece si procede con senso unico alternato.

Intorno alle 8.15 si è riusciti parcheggiare nella vicina area del market un pullman, di quelli che procedeva in salita verso Ballabio, all’imbocco di via Credé, creando un ‘corridoio’ per gli autobus diretti verso Lecco, che hanno potuto proseguire il loro viaggio.

Sul posto stanno operando i tecnici di Linee Lecco che hanno nel frattempo spostato di alcuni metri il mezzo guasto, consentendo un passaggio più agevole degli altri mezzi a senso alternato.