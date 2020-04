Proseguono i controlli sulle strade da parte delle forze dell’ordine

Domenica 34 persone sanzionate per aver violato la quarantena

LECCO – Ecco i risultati diffusi dalla Prefettura di Lecco dei servizi di controllo svolti dalle Forze di polizia, domenica 5 aprile 2020, nel territorio provinciale , al fine del contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sono state 804 le persone controllate, di loro 34 sono state sanzionate per essere uscite di casa per motivi non legati a necessità.