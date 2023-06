Quattro incidenti in bici tra Valsassina e Brianza

Tarda mattinata e primo pomeriggio impegnativi per i soccorritori

Nessuno dei ciclisti ha riportato traumi gravi

LECCO – Quattro persone sono rimaste coinvolte, tra tarda mattinata e primo pomeriggio di oggi, sabato, in diversi incidenti in bicicletta, due in Valsassina e due in Brianza.

Primo sinistro dopo le ore 10.30 a Cremeno, un uomo di 84 anni trasportato in ospedale dalla Croce Rossa di Lecco. Neanche un’ora più tardi, a Castello di Brianza, un 62enne è incappato in un incidente, sempre mentre viaggiava su due ruote, poi trasportato all’ospedale di Merate.

Più giovani gli ultimi due infortunati, un uomo di 49 anni e un undicenne, caduti rispettivamente a Suello, sulla provinciale, e a Moggio, soccorsi e trasportati agli ospedali di Erba e Lecco. Tutti e quattro i ciclisti non hanno riportato gravi traumi, arrivando ai nosocomi in codice verde.