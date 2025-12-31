Questura di Lecco, il consuntivo 2025: 52 arresti e 444 persone denunciate

Dal contrasto allo spaccio ai controlli stradali: il consuntivo annuale della Polizia di Stato

Il Questore ha ringraziato “le donne e gli uomini della Polizia di Stato” e la comunità locale per la collaborazione

LECCO – Un’attività capillare, numeri consistenti e un impegno diffuso su tutto il territorio provinciale. È il quadro che emerge dal consuntivo 2025 della Questura di Lecco, che fotografa un anno di lavoro intenso sul fronte della prevenzione, del controllo e della repressione dei reati.

Nel corso del 2025 sono stati 52 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato, mentre 444 persone sono state denunciate in stato di libertà. I servizi di controllo del territorio hanno consentito l’identificazione di 29.246 soggetti e la verifica di 11.149 veicoli. Sul piano operativo, l’azione si è estesa anche alle manifestazioni pubbliche: 483 eventi seguiti complessivamente, di cui 41 manifestazioni sportive, con 2.141 operatori impiegati e 82 servizi ad “Alto Impatto” coordinati dalla Prefettura.

Significativi anche i dati sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2025 sono stati sequestrati oltre 3 chili di cocaina, 219 grammi di eroina, 8.658 grammi di hashish, 506 grammi di marijuana e 155 grammi di droghe sintetiche. Sul fronte delle armi, risultano sequestrati due fucili, una pistola, 55 munizioni e un’arma da punta e taglio.

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività preventive e amministrative. I controlli su circoli ed esercizi commerciali hanno portato a 12 denunce, 62 illeciti amministrativi contestati e sanzioni per 28.481,34 euro, con 8 provvedimenti con sospensione provvisoria della licenza. Nell’ambito dell’attività amministrativa sono stati inoltre rilasciati 17.973 passaporti.

Rilevante l’impegno dell’Ufficio Immigrazione, che nel corso dell’anno ha rilasciato 11.898 permessi di soggiorno, istruito 113 pratiche di espulsione ed effettuato 17 accompagnamenti alla frontiera. Sul fronte della prevenzione personale sono stati emessi 28 avvisi orali, 3 ammonimenti per stalking, oltre a 7 DASPO e 9 DACUR.

Il dispositivo di sicurezza ha interessato anche le infrastrutture strategiche. L’attività della Polizia Stradale ha visto 2.487 pattuglie, 315 incidenti rilevati, 4.026 contravvenzioni elevate e 449.854 chilometri percorsi, con 273.325 euro di somme introitate. In ambito ferroviario sono state effettuate 1.560 scorte ai convogli, 1.060 servizi di vigilanza nelle stazioni e 780 servizi a bordo treno.

La Questura sottolinea come l’azione sia stata resa possibile dal “costante coordinamento con le altre Forze di polizia e con le istituzioni locali”, evidenziando l’obiettivo di garantire “una risposta pronta ed efficace alle esigenze della comunità”. Il Questore Stefania Marrazzo ha infine rivolto un ringraziamento “alle donne e agli uomini della Polizia di Stato” per il lavoro svolto nel corso dell’anno e alla comunità locale per la collaborazione dimostrata.

Un bilancio che restituisce l’immagine di un presidio quotidiano, costruito su numeri, controlli e presenza costante sul territorio lecchese.