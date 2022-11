Raffica di furti a Lecco, ladri in azione anche la scorsa notte

All’IB Market di Malavedo due furti in 15 giorni

LECCO – Raffica di furti a Lecco. Presi di mira, in particolar modo, i quartieri alti della città. Gli ultimi due colpi la scorsa notte, anche se uno, fortunatamente, non è andato a buon fine.

I ladri hanno agito a Malavedo, dove hanno preso a mazzate una vetrina della Farmacia Cuzzocrea, senza tuttavia avere ragione della solidità dell’infisso che li ha fatti desistere. Colpo messo a segno invece a San Giovanni, al bar Agorà, dove un uomo ha forzato una porta a vetri per fare ingresso nell’esercizio prelevando la cassa, quasi praticamente vuota.

Ma i malviventi in questi ultimi giorni hanno fatto “visita” a diverse altre attività del capoluogo, tra le quali la farmacia di Castello, il fruttivendolo Sala sempre di Castello e, tornando a Malavedo, per ben due volte hanno rubato al negozio di alimentari IB Market di Marco Berera.

E proprio quest’ultimo racconta quanto è accaduto: “Hanno messo a segno due furti nel giro di 15 giorni. La prima volta martedì 1 Novembre e in quell’occasione mi hanno portato via il cassetto della cassa; la seconda volta venerdì scorso, quando mi hanno rubato gli spiccioli buttando all’aria di tutto un po’ alla ricerca di chissà cosa. Sono entrati scavalcando prima un cancello e poi forzando una porta. In entrambe le occasioni l’allarme è suonato svegliando i vicini. Qualcuno, in una delle due occasioni, li ha visti fuggire. Pare fossero in quattro, in bicicletta”.

Berera chiede più attenzione da parte delle istituzioni: “La situazione è diventata pesante e non più sostenibile. Si lavora, si fa fatica, si pagano tasse, poi quando si subiscono azioni di questo tipo ci si sente davvero abbandonati a se stessi. Lungo via Credeé non c’è illuminazione pubblica. Al Comune quando ho ristrutturato l’immobile dove mi sono trasferito con l’attività avevo chiesto, in tempi non sospetti, di investire i 40mila euro di opere di compensazione dovute al cambio di destinazione d’uso, per realizzare l’illuminazione pubblica. Invece mi hanno fatto realizzare una passerella inutile. Non che l’ìlluminazione tenga lontani i ladri, ma di certo è un deterrente, una via illuminata è sicuramente meno appetibile per i maleintenzionati”.

Ora nei quartieri alti di Lecco l’allerta è alta. “Nessuno qui ha paura – tiene a precisare un’altro esercente – ma non possiamo agire da soli, serve il supporto delle forze dell’ordine e delle Istituzioni alle quali chiediamo più attenzione”.