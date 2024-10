Ragazza 22enne precipita ai Resinelli: intervento del soccorso alpino e dei sanitari

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 14.15 di oggi, domenica 13 ottobre

Sul posto il Soccorso Alpino di Lecco, l’ambulanza e l’auto medica

LECCO – La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata pochi minuti prima delle 14.15 di oggi – domenica 13 ottobre – con la macchina dei soccorsi che si è subito messa in moto. Il Soccorso alpino di Lecco, l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica dall’ospedale Manzoni sono intervenuti in codice rosso ai Piani dei Resinelli per soccorrere una ragazza di 22 anni.

Le informazioni sono ancora sommarie, ma parrebbe che la 22enne sia precipitata nei pressi del Rifugio Soldanella.

L’intervento è ancora in corso. Allertati anche i carabinieri di Lecco.

Seguono aggiornamenti.