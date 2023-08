Ragazza in difficoltà sul Resegone rintracciata e recuperata dall’elicottero

Operazione congiunta di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì

Ricerche tra la Capanna Monza e il Rifugio Azzoni, la persona è stata rintracciata e recuperata

LECCO – Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto, in un intervento di soccorso per una ragazza del Milanese in difficoltà sul Resegone. La giovane, 30 anni, avrebbe perso l’orientamento mentre si trovava nella zona compresa tra la Capanna Monza e il Rifugio Azzoni.

I soccorritori non sono più riusciti a ricontattare la giovane; l’elicottero dei Vigili del Fuoco si è alzato in volo con un tecnico del soccorso alpino e con un vigile del fuoco che, nonostante le poche informazioni a disposizione, hanno individuato la ragazza e l’hanno portata al sicuro al Bione. Allertate anche le squadre del soccorso alpino e del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco pronte a essere elitrasportate in quota in caso di bisogno.