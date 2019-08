Sette giovani (5 minorenni) denunciati per rapina aggravata in concorso

La minaccia: “Ti buttiamo nel lago se non ci consegni i soldi”

LECCO – Lo hanno fermato e gli hanno rubato 20 euro con la minaccia che, se non avesse consegnato i soldi, lo avrebbero gettato nel lago.

I fatti risalgono alla notte di domenica 25 agosto. Sono le 3.45 quando un ragazzo richiama l’attenzione degli agenti della Squadra Volante impegnati in un regolare servizio di controllo del territorio sul Lungolario Piave nei pressi della discoteca “Orsa Maggiore”.

Il ragazzo, affannato e in forte stato di agitazione, riferisce alla Polizia di essere riuscito a sfuggire, pochi istanti prima, ad alcune persone che, sotto minaccia, gli avevano sottratto 20 euro dopo averlo fermato lungo la pista ciclabile che dalle Caviate raggiunge la località Pradello.

Gli agenti immediatamente si mettono alla ricerca dei responsabili coadiuvati anche da una pattuglia della Polizia Stradale impegnata in uno specifico servizio notturno “antistrage”. E dopo alcune decine di metri, la Volante nota un gruppo di ragazzi che cammina frettolosamente e con atteggiamento sospetto in direzione di Lecco.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto emerso dall’attività investigativa gli agenti hanno appurato che 3 ragazzi, dopo aver passato la serata nella discoteca “Orsa Maggiore”, avevano deciso di far rientro a casa incamminandosi sulla pista ciclabile, non illuminata, di lungo Lario Piave.

Dopo poche decine di metri hanno superato un gruppo di sette ragazzi fermi a bordo strada sulla stessa ciclabile che, subito dopo, hanno cominciato a seguirli. I sette hanno bloccato i tre malcapitati e con le minacce si sono fatti consegnare il denaro.

A seguito degli accertamenti investigativi le 7 persone identificate (di cui 5 minorenni) sono state denunciate per rapina aggravata in concorso. Contestualmente, il Questore di Lecco ha sollecitato Anas per l’istallazione di un impianto di illuminazione nel tratto di ciclabile tra Lecco e Pradello.