Due interventi a Barzio e a Perledo nel pomeriggio di oggi, domenica

Allertate le squadre Saf dei Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino

BELLANO/BARZIO – Dopo l’intervento nel primo pomeriggio per un infortunio alla falesia di Galbiate, le squadre speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati nuovamente, insieme all’elisoccorso, per due interventi in contemporanea.

Intorno alle 17 di oggi, 2 ottobre, una squadra Saf, con il supporto del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano, è intervenuta per soccorrere una donna caduta in un piccolo dirupo nel comune di Perledo, nella zona di Gittana. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Pochi minuti più tardi una nuova chiamata è giunta per un soccorso in zona Bobbio, sopra il paese di Barzio, in Valsassina. I soccorritori sono intervenuti per un giovane che si sarebbe infortunato mentre stava percorrendo un sentiero. Il ragazzo, fortunatamente, si sarebbe procurato solo ferite lievi.